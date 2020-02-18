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Предложения по изменениям в Конституции

Глава ОП предложила закрепить в Конституции участие общественных организаций в госполитике

По словам Лидии Михеевой, в настоящее время различные общественные организации, движения, объединения граждан играют все более значимую роль в жизни общества

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ, член рабочей группы по изменениям в Конституции Лидия Михеева предложила закрепить в основном законе обязанность правительства обеспечивать участие общественных организаций и объединений в реализации государственной политики.

"Я бы попросила поддержать наше предложение о том, чтобы дополнить статью 114 Конституции в части полномочий правительства России упоминанием о том, что правительство обязано обеспечивать участие общественных организаций и других общественных объединений в выработке и проведении государственной политики", - сказала Михеева в ходе заседания рабочей группы во вторник.

По ее словам, в настоящее время различные общественные организации, движения, объединения граждан играют все более значимую роль в жизни общества. "Мы говорили об этом и на встрече с президентом РФ. Упоминались волонтерские, добровольческие движения, которые своим бескорыстным трудом помогают решению важных социальных задач и организуют работу по служению обществу. Упоминались и профсоюзные организации", - отметила секретарь ОП.

Она добавила, что разнообразные общественные объединения "уже фактически участвуют в управлении делами государства". "И речь должна идти не столько об их поддержке, которая тоже важна и об этом говорилось уже, сколько о том, чтобы эти общественные организации, объединения принимали участие в выработке и проведении государственной политики", - заключила Михеева.

В свою очередь сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева поддержала данное предложение секретаря ОП. "Очевидно, что это предложение и уже сформулированная поправка в полной мере согласуются с демократическим замыслом начатой конституционной реформы", - отметила она.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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