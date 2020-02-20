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Мишустин: поручение оптимизировать численность ведомств касается и их руководства

Ранее сообщалось, что предложения по оптимизации численности сотрудников министерств и ведомств необходимо подготовить к 1 апреля

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Поручение подготовить предложения по оптимизации численности сотрудников министерств и ведомств, данное неделей ранее, касается, в том числе, и руководства этих органов власти, подчеркнул премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая в четверг заседание правительства.

"Еще я хотел бы обратить ваше внимание на поручение - соответственно, от 13 февраля оно было - провести анализ задач и функций, возложенных на федеральные органы исполнительной власти для оптимизации их организационно-штатной структуры. Сейчас это нужно сделать в соответствии с положениями о ведомствах и другими нормативными правовыми актами", - заявил он.

"Для каждой функции должны быть указаны трудозатраты, количество сотрудников, которые исполняют. Это касается и количества заместителей министров, и заместителей руководителей служб и агентств, и количества департаментов и управлений", - сказал премьер.

Мишустин отметил, что речь идет об очень чувствительной теме, а потому просил членов правительства обратить на вопрос особое внимание. "Вы должны, исходя из реальной нагрузки и объема задач, определить общее количество работников, как я уже сказал, заместителей руководителей структурных подразделений, и подготовить обоснованные предложения по их оптимизации соответствующими расчетами", - поставил задачу премьер.

Он напомнил, что эту работу будет возглавлять вице-премьер - глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко.

Ранее сообщалось, что предложения по оптимизации численности сотрудников министерств и ведомств необходимо подготовить к 1 апреля. При этом глава правительства отмечал, что сейчас некоторым министерствам были даны дополнительные ставки, но речь идет о "настройке", чтобы по результатам оценки функционала ведомств сделать структуры компактными. Мишустин также подчеркивал, что работа по оптимизации численности сотрудников должна идти в рамках работы профильной комиссии в штатном режиме, без сбоев и проволочек. Он выражал надежду, что с оптимизацией удастся разобраться в течение двух-трех месяцев.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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