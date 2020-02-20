20 вопросов Владимиру Путину
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции
Обновлено 

Клишас: запрет на отчуждение территорий РФ планируется внести в Конституцию

Это также может быть внесено в другие нормативные акты

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Поправку о запрете на отчуждение территорий РФ планируется внести в Конституцию, в случае необходимости ответственность за нарушение этого запрета может быть прописана в других нормативных актах. Об этом заявил журналистам в четверг сопредседатель рабочей группы по Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Поправка в Конституцию - запрет на отчуждение территорий - будет. Если потребуется ввести ответственность, то это будет внесено в другие нормативные акты", - сказал Клишас.

Он добавил, что пока члены рабочей группы не обсуждают вопрос установления ответственности за нарушение этого запрета в УК РФ. "Мы посмотрим, какая будет окончательная формулировка в Конституции. От этого будет это и зависеть", - уточнил сенатор.

Во время встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным артист Владимир Машков предложил конституционно запретить отчуждение территорий России. Президент согласился с этой идеей.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.

Теги
РоссияКлишас, Андрей АлександровичПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
75-летие Победы
Путин поручил ФСБ обеспечить безопасность на юбилее Победы
Ранее президент РФ подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС