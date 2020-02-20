Клишас: запрет на отчуждение территорий РФ планируется внести в Конституцию

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Поправку о запрете на отчуждение территорий РФ планируется внести в Конституцию, в случае необходимости ответственность за нарушение этого запрета может быть прописана в других нормативных актах. Об этом заявил журналистам в четверг сопредседатель рабочей группы по Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

"Поправка в Конституцию - запрет на отчуждение территорий - будет. Если потребуется ввести ответственность, то это будет внесено в другие нормативные акты", - сказал Клишас.

Он добавил, что пока члены рабочей группы не обсуждают вопрос установления ответственности за нарушение этого запрета в УК РФ. "Мы посмотрим, какая будет окончательная формулировка в Конституции. От этого будет это и зависеть", - уточнил сенатор.

Во время встречи рабочей группы с президентом РФ Владимиром Путиным артист Владимир Машков предложил конституционно запретить отчуждение территорий России. Президент согласился с этой идеей.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Изначально второе чтение намечалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 14 февраля, а затем до 2 марта.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что Госдума может 10 марта рассмотреть президентский законопроект во втором чтении.