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ЦИК не давал распоряжений о процедуре надомного голосования по Конституции

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что участковым избиркомам якобы дано распоряжение принимать заявления от граждан на надомное голосование с 1 апреля
Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Зампредседателя Центризбиркома РФ Николай Булаев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. ЦИК РФ пока не давал никаких распоряжений о процедуре надомного голосования по законопроекту о поправке к Конституции, все нормативные акты ЦИК будут готовиться в конце февраля. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев, комментируя информацию газеты "Коммерсантъ" о том, что участковым избиркомам якобы дано распоряжение принимать заявления от граждан на надомное голосование с 1 апреля.

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"Мы не слышали [о таком распоряжении], ЦИК никаких распоряжений таких, естественно, не давал. Мы говорим о том, что все нормативные акты у нас начнут готовиться в конце февраля. Пока ни одного нормативного акта ЦИК еще не принял", - сказал Булаев журналистам в четверг.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции. Как сообщал глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции Павел Крашенинников, порядок голосования планируется обсудить на заседании комитета 27 февраля. По его словам, на этом же заседании, скорее всего, будет определена и дата голосования.

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