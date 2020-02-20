Захарова заявила, что ЕС должен согласовать с СБ ООН военную операцию в Средиземном море

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Новая военная миссия по контролю над соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии, которой Европейский союз намерен заменить свою действующую военно-морскую операцию "София" в Средиземном море, должна быть согласована с Советом Безопасности ООН. Об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы исходим из того, что при проработке модальности развертывания новой операции или по крайней мере обсуждения ее формата, Европейский союз и те, кто все это разрабатывает, будут в обязательном порядке согласовывать это с Советом Безопасности Организации Объединенных Наций. Просто потому, что нельзя предпринимать какие-либо действия, рассматриваемые как неуважение к прерогативам этого высшего органа в сфере поддержания международного мира и безопасности", - заявила Захарова.

Она пояснила, что пока окончательного решения в ЕС по поводу новой операции не принято, но страны объединения ведут соответствующие дискуссии. "В этой связи требует прояснения информация, согласно которой в Брюсселе полагают, что действующего в отношении операции "София" мандата ООН якобы достаточно, что нового не потребуется", - отметила дипломат. Захарова напомнила, что несколько государств в 2011 году уже пренебрегли решениями Совбеза ООН по Ливии, что в итоге привело к разрушению ее государственности и возникновению текущего вооруженного конфликта на ее территории.

"Мы полагаем, что, действуя через Совет Безопасности ООН, наши европейские коллеги смогут выработать необходимые решения и важно, что при этом будет обеспечено соблюдение норм международного права, включая прерогативы Совета Безопасности ООН", - заключила официальный представитель МИД РФ.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией. Как сообщил 17 февраля на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, министры иностранных дел 27 государств - членов Евросоюза решили завершить операцию "София" по спасению мигрантов в Средиземном море и начать миссию по контролю за соблюдением оружейного эмбарго в отношении Ливии.