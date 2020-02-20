Матвиенко: партии РФ должны изучить опыт гендерного равенства в правящей партии Намибии

ВИНДХУК, 20 февраля. /ТАСС/. Российские партии должны изучить опыт формирования правящей партии Намибии, куда входит половина женщин и половина мужчин, заявила в четверг журналистам спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время официального визита в эту африканскую республику.

"Президент сказал, что в правящей партии СВАПО (South West Africa People’s Organization (SWAPO), Народная организация Юго-Западной Африки - прим. ТАСС) подходят по принципу 50 на 50. Я бы хотела, чтобы этот опыт изучили политические партии России. Я в канун прошлых выборов обратилась с письмом ко всем политическим партиям, чтобы при подготовке списков на выборы в Государственную думу они обязательно обеспечили достойное представительство женщин, но не на последних строчках, которые непроходные, а именно сбалансировали 50 на 50 на проходных местах. Целый ряд партий откликнулся, но, к сожалению, не на первых позициях", - сказала Матвиенко.

Спикер отметила, что Намибия очень успешно решает вопросы гендерного равенства, добавив, что на нее "огромное впечатление" произвели африканские женщины. "Они ворвались в политику своих стран, очень активно работают в самых разных сферах. Потенциал африканских женщин огромный", - подчеркнула Матвиенко.