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Кризис на Украине

МИД РФ: события на "майдане" 2014 года не принесли Украине ничего позитивного

В ведомстве отметили, что для решения проблем "необходимо отказаться от борьбы с вымышленными врагами и перейти к процессу созидания"
Здание Министерства иностранных дел РФ Марина Лысцева/ТАСС
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Здание Министерства иностранных дел РФ
© Марина Лысцева/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. События на "майдане" 2014 года не принесли Украине ничего позитивного, только усугубили имевшиеся проблемы, украинскому государству грозит неизбежное саморазрушение в случае продолжения Киевом конфронтационной политики. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с шестой годовщиной вооруженного госпереворота на Украине.

"Сегодня очевидно, что события на "майдане" 2014 года не принесли Украине ничего позитивного, лишь усугубив имевшиеся проблемы. Для их решения необходимо отказаться от борьбы с вымышленными врагами и перейти к процессу созидания. В случае продолжения Киевом нынешней конфронтационной политики стране грозит неизбежное саморазрушение", - указали в дипведомстве.

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В МИД РФ напомнили о трагических событиях, произошедших в центре Киева шесть лет назад. "Их кульминацией стал кровавый государственный переворот, который до основания потряс Украину, привел к выходу из ее состава Крыма и продолжающемуся до сих пор вооруженному конфликту в Донбассе. В стране наступил масштабный системный кризис", - указали в МИД РФ, отметив, что во многом кризис спровоцировали и активно поддерживали западные государства, в первую очередь, США.

"Все, что происходило на Украине в дальнейшем, нельзя охарактеризовать иначе как бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма. Одновременно предпринимались активные попытки исказить истину, скрыть за безосновательными обвинениями реальные факты. Однако, правда - вещь упрямая. Ее не утаишь. Рано или поздно она становится достоянием гласности", - добавили в министерстве.

В связи с этим в МИД РФ напомнили, что в конце 2019 года на Украине разразился скандал вокруг опубликованных бывшим министром юстиции Еленой Лукаш материалов о фальсификациях списков жертв "майдана" - героев так называемой небесной сотни. "Выяснилось, что среди них были люди, умершие не от огнестрельных ран, полученных в ходе беспорядков, а из-за проблем со здоровьем и даже не в Киеве", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в дипведомстве указали и на показанный на днях в США документальный фильм Майкла Капуто "Импичмент. Наличные Байдена. Массовые убийства", "в котором подробно рассказывается о "кукловодах" так называемой "революции достоинства" и ее закулисной изнанке", демонстрацию и распространение в соцсетях которого уже на Украине поспешили запретить. "Точно так же там поступили и с другими кинолентами, повествующими о неизвестных страницах "майдана" - фильме итальянских режиссеров "Украина, скрытые тайны" о грузинских снайперах и фильме Оливера Стоуна "Украина в огне", - напомнили на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что "пролить свет на печальные события февраля 2014 года помогло бы объективное расследование всех обстоятельств случившегося, но тем, кто пришел к власти в результате свержения легитимного президента Виктора Януковича, было что скрывать". "Буквально по "горячим следам" они принялись уничтожать улики и сочинять мифы про "народное восстание", - добавили в министерстве.

"Ранее - 21 февраля 2014 г. - "победители" "майдана", едва подписав при посредничестве ФРГ, Франции и Польши соглашение с Виктором Януковичем, фактически "растоптали" этот документ. А ведь его выполнение открывало перспективу мирного урегулирования ситуации и выхода из кризиса. Вместо поиска компромисса и создания правительства национального единства тогдашние оппозиционеры предпочли путь конфронтации и насилия. Все это происходило с молчаливого одобрения европейских стран-гарантов упомянутого соглашения. В итоге подобные "миротворческие" усилия Запада обернулись для Украины тяжелыми последствиями. Все они хорошо известны", - указали в дипведомстве.

Продолжение провального курса

В МИД РФ также отметили, что оценку правления "майданных" властей украинский избиратель дал в прошлом году на президентских и парламентских выборах, выразив им вотум недоверия и проголосовав за перемены к лучшему. В дипведомстве добавили, что "новое руководство страны сумело тогда правильно уловить настроения в обществе, однако пока не может предложить ему альтернативу и фактически продолжает провальный курс своих предшественников".

Кроме того, на Смоленской площади отметили, что многие на Украине рассчитывали, что за счет активных и глубинных реформ в короткие сроки удастся наверстать упущенное, но подобные ожидания не оправдались. "Чуда не случилось. Преобразования проводятся настолько медленно, что можно говорить об их имитации. Нет ощутимых подвижек в борьбе с коррупцией. Произошла деиндустриализация. Продолжаются обнищание, социальное расслоение и снижение общей численности населения. В экономической политике доминирует популизм, - добавили в МИД РФ. - В итоге за шесть лет Украина из благополучного в целом государства превратилась в одну из беднейших стран Европы. И деградация продолжается".

"Если вспомнить, что главным лозунгом "майдана" было ускорение евроинтеграции, то результат говорит сам за себя. Ни в ЕС, ни в НАТО Украину никто не ждет", - отметили в министерстве.

Война с героическим прошлым

На Смоленской площади также указали на тот факт, что для Украины становятся нормой массовые нарушения прав и свобод человека, дискриминация ее граждан по этническому и языковому признакам. Кроме того, гонениям подвергаются многие украинские независимые СМИ и журналисты. "Под лозунгом декоммунизации развернута беспощадная война с героическим прошлым страны, грубо искажается и фальсифицируется ее история", - добавили в дипведомстве.

В МИД РФ указали и на то, что среди населения накапливается усталость, растут разочарование и апатия, и все это служит благодатной средой для культивирования идей неонацизма, ксенофобии и антисемитизма.

"Настоящими хозяевами Украины стали националисты, которые, уверовав в собственную безнаказанность, диктуют властям свои условия, жестко реагируя на неудовлетворяющие их претензиям шаги официального Киева во внутренних делах и за рубежом, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Такая ситуация порождает серьезные сомнения в способности нынешнего руководства страны выполнить предвыборные обещания прекратить войну в Донбассе и преодолеть существующий раскол в обществе".

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