МИД РФ: события на "майдане" 2014 года не принесли Украине ничего позитивного

"Сегодня очевидно, что события на "майдане" 2014 года не принесли Украине ничего позитивного, лишь усугубив имевшиеся проблемы. Для их решения необходимо отказаться от борьбы с вымышленными врагами и перейти к процессу созидания. В случае продолжения Киевом нынешней конфронтационной политики стране грозит неизбежное саморазрушение", - указали в дипведомстве.

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. События на "майдане" 2014 года не принесли Украине ничего позитивного, только усугубили имевшиеся проблемы, украинскому государству грозит неизбежное саморазрушение в случае продолжения Киевом конфронтационной политики. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД России в связи с шестой годовщиной вооруженного госпереворота на Украине.

В МИД РФ напомнили о трагических событиях, произошедших в центре Киева шесть лет назад. "Их кульминацией стал кровавый государственный переворот, который до основания потряс Украину, привел к выходу из ее состава Крыма и продолжающемуся до сих пор вооруженному конфликту в Донбассе. В стране наступил масштабный системный кризис", - указали в МИД РФ, отметив, что во многом кризис спровоцировали и активно поддерживали западные государства, в первую очередь, США.

"Все, что происходило на Украине в дальнейшем, нельзя охарактеризовать иначе как бесконечный политический хаос, правовой нигилизм, разгул ультранационализма. Одновременно предпринимались активные попытки исказить истину, скрыть за безосновательными обвинениями реальные факты. Однако, правда - вещь упрямая. Ее не утаишь. Рано или поздно она становится достоянием гласности", - добавили в министерстве.

В связи с этим в МИД РФ напомнили, что в конце 2019 года на Украине разразился скандал вокруг опубликованных бывшим министром юстиции Еленой Лукаш материалов о фальсификациях списков жертв "майдана" - героев так называемой небесной сотни. "Выяснилось, что среди них были люди, умершие не от огнестрельных ран, полученных в ходе беспорядков, а из-за проблем со здоровьем и даже не в Киеве", - пояснили в ведомстве.

Кроме того, в дипведомстве указали и на показанный на днях в США документальный фильм Майкла Капуто "Импичмент. Наличные Байдена. Массовые убийства", "в котором подробно рассказывается о "кукловодах" так называемой "революции достоинства" и ее закулисной изнанке", демонстрацию и распространение в соцсетях которого уже на Украине поспешили запретить. "Точно так же там поступили и с другими кинолентами, повествующими о неизвестных страницах "майдана" - фильме итальянских режиссеров "Украина, скрытые тайны" о грузинских снайперах и фильме Оливера Стоуна "Украина в огне", - напомнили на Смоленской площади.

В МИД РФ отметили, что "пролить свет на печальные события февраля 2014 года помогло бы объективное расследование всех обстоятельств случившегося, но тем, кто пришел к власти в результате свержения легитимного президента Виктора Януковича, было что скрывать". "Буквально по "горячим следам" они принялись уничтожать улики и сочинять мифы про "народное восстание", - добавили в министерстве.

"Ранее - 21 февраля 2014 г. - "победители" "майдана", едва подписав при посредничестве ФРГ, Франции и Польши соглашение с Виктором Януковичем, фактически "растоптали" этот документ. А ведь его выполнение открывало перспективу мирного урегулирования ситуации и выхода из кризиса. Вместо поиска компромисса и создания правительства национального единства тогдашние оппозиционеры предпочли путь конфронтации и насилия. Все это происходило с молчаливого одобрения европейских стран-гарантов упомянутого соглашения. В итоге подобные "миротворческие" усилия Запада обернулись для Украины тяжелыми последствиями. Все они хорошо известны", - указали в дипведомстве.

Продолжение провального курса

В МИД РФ также отметили, что оценку правления "майданных" властей украинский избиратель дал в прошлом году на президентских и парламентских выборах, выразив им вотум недоверия и проголосовав за перемены к лучшему. В дипведомстве добавили, что "новое руководство страны сумело тогда правильно уловить настроения в обществе, однако пока не может предложить ему альтернативу и фактически продолжает провальный курс своих предшественников".

Кроме того, на Смоленской площади отметили, что многие на Украине рассчитывали, что за счет активных и глубинных реформ в короткие сроки удастся наверстать упущенное, но подобные ожидания не оправдались. "Чуда не случилось. Преобразования проводятся настолько медленно, что можно говорить об их имитации. Нет ощутимых подвижек в борьбе с коррупцией. Произошла деиндустриализация. Продолжаются обнищание, социальное расслоение и снижение общей численности населения. В экономической политике доминирует популизм, - добавили в МИД РФ. - В итоге за шесть лет Украина из благополучного в целом государства превратилась в одну из беднейших стран Европы. И деградация продолжается".

"Если вспомнить, что главным лозунгом "майдана" было ускорение евроинтеграции, то результат говорит сам за себя. Ни в ЕС, ни в НАТО Украину никто не ждет", - отметили в министерстве.

Война с героическим прошлым

На Смоленской площади также указали на тот факт, что для Украины становятся нормой массовые нарушения прав и свобод человека, дискриминация ее граждан по этническому и языковому признакам. Кроме того, гонениям подвергаются многие украинские независимые СМИ и журналисты. "Под лозунгом декоммунизации развернута беспощадная война с героическим прошлым страны, грубо искажается и фальсифицируется ее история", - добавили в дипведомстве.

В МИД РФ указали и на то, что среди населения накапливается усталость, растут разочарование и апатия, и все это служит благодатной средой для культивирования идей неонацизма, ксенофобии и антисемитизма.

"Настоящими хозяевами Украины стали националисты, которые, уверовав в собственную безнаказанность, диктуют властям свои условия, жестко реагируя на неудовлетворяющие их претензиям шаги официального Киева во внутренних делах и за рубежом, - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Такая ситуация порождает серьезные сомнения в способности нынешнего руководства страны выполнить предвыборные обещания прекратить войну в Донбассе и преодолеть существующий раскол в обществе".