Песков предпочел не говорить о "худших сценариях" развития событий в Идлибе

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Москва глубоко обеспокоена ситуацией в провинции Идлиб, по этому вопросу идет постоянное обсуждение с Анкарой. Об этом в пятницу заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ситуация в Идлибе действительно очень тревожная, она вызывает глубокую обеспокоенность. Эта ситуация постоянно является темой для обсуждения российской и турецкой сторонами. Мы не хотели бы говорить про худшие сценарии", - сказал Песков, комментируя мнения о возможности военного столкновения между РФ и Турцией в Идлибе.

Представитель Кремля подчеркнул, что в Идлибе "сирийские военные осуществляют борьбу с террористическими группировками". По его словам, "эти террористические группировки, которые осуществляют агрессивные действия в отношении сирийской армии, должны быть нейтрализованы".

Возможность проведения саммита лидеров России, Турции, Германии и Франции по сирийскому урегулированию обсуждается, но конкретных согласований пока нет, заявил Песков.

"Тема проведения такого очередного саммита неоднократно фигурировала <…> Возможность проведения саммита проговаривается, каких-то четких решений на этот счет сейчас нет", - сказал Песков. По его словам, если все четыре лидера посчитают это необходимым, то "возможность проведения такой встречи" не исключена.

"Но конкретных согласований пока нет на этот счет", - заключил представитель Кремля.

В четверг состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Как сообщала пресс-служба Кремля, особое внимание в ходе беседы было уделено вопросам урегулирования сирийского кризиса в контексте резко обострившейся обстановки в Идлибе. По словам официального представителя кабмина ФРГ Штеффена Зайберта, Меркель и Макрон объявили о своей готовности вместе встретиться с Путиным и турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, "чтобы достигнуть политического решения кризиса".

Единственная четырехсторонняя встреча по Сирии с участием лидеров РФ, ФРГ, Франции и Турции состоялась в Стамбуле в октябре 2018 года.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.