РФ пока не получила приглашение на церемонию подписания соглашения между США и талибами

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Российская сторона пока не получила официального приглашения на церемонию подписания соглашения между США и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ) 29 февраля. Об этом сообщил ТАСС в пятницу спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Мы не получили пока официального приглашения", - сказал он.

Кабулов заявил, что будет присутствовать на церемонии подписания, если поступит официальное приглашение. "Если получим [приглашение], то я буду принимать участие в этом мероприятии", - сказал он.

21 февраля в Twitter главы пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус было опубликовано заявление госсекретаря США Майкла Помпео, в котором сообщалось, что США намерены подписать соглашение с талибами 29 февраля.

Отмечается, что вскоре после этого состоятся внутриафганские переговоры, на которых на основе данного соглашения будет предпринята попытка добиться перманентного прекращения огня на территории Афганистана.

Ранее телеканал Tolo News со ссылкой на Совет по национальной безопасности Афганистана сообщил о достижении правительством и талибами соглашения о режиме снижения уровня насилия, который должен вступить в силу в полночь с пятницы на субботу (22:30 пятницы мск). Как заявлял ТАСС официальный представитель катарского политического офиса движения "Талибан" Мохаммад Сохаил Шахин, действие режима продлится семь дней.