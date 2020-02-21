И.о. главы администрации Элисты вошел в число претендентов на пост сити-менеджера

ЭЛИСТА, 21 февраля. /ТАСС/. И.о. главы администрации Элисты, экс-глава ДНР Дмитрий Трапезников вошел в число пяти кандидатов на должность сити-менеджера Элисты, сообщил ТАСС в пятницу глава города - председатель горсобрания Николай Орзаев.

"Заявки от кандидатов на пост главы администрации Элисты - сити-менеджера - должны были приниматься до 23 февраля в рабочие дни, и 21 февраля является последним рабочим днем до этой даты. Сегодня мы завершили прием заявок. На пост главы администрации Элисты подано пять заявлений. Среди кандидатов Дмитрий Трапезников, который является и.о. главы администрации Элисты", - сказал он.

Орзаев уточнил, что, в соответствии с законодательством, для проведения конкурса требуется не менее двух кандидатов. 25 февраля комиссия начнет работу с предоставленными претендентами документами. 28 февраля состоятся собеседования с конкурсантами, после этого прошедшие отбор кандидаты будут представлены Элистинскому городскому собранию (ЭГС) для проведения выборов и назначения главы администрации города. Предварительная дата проведения заседания ЭГС по этому вопросу - 3 марта.

Претенденты на пост главы администрации города должны обладать достаточным уровнем компетенции, опытом руководящей работы, а также представить свою реальную программу социально-экономического развития города. Предполагается, что разделение функций и полномочий главы города Элисты и главы администрации Элисты повысит управляемость, подконтрольность, снизит коррупционную составляющую, добавил Орзаев.

В ноябре 2019 года в Калмыкии был принят республиканский закон, который определил порядок избрания главы города из состава представительного органа власти. Согласно закону, глава города, избранный Элистинским городским собранием, исполняет также полномочия председателя ЭГС. Главу администрации города назначает Элистинское городское собрание по результатам конкурса. Фактически это означает разделение должности главы. В январе 2020 года депутаты избрали главой города Элиста - председателем горсобрания Николая Орзаева, ранее занимавшего пост его председателя. А исполняющим обязанности главы города - сити-менеджером - до проведения конкурса назначен Дмитрий Трапезников, который с сентября 2019 года являлся и.о. главы города - главы администрации, совмещая обе должности.