РФ выделила $500 тыс. на проект ООН по пресечению поставок оружия террористам

ООН, 22 февраля. /ТАСС/. Россия выделила $500 тыс. на реализацию проекта ООН по препятствованию поставок оружия террористам в странах Центральной Азии. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на мероприятии по запуску нового проекта под эгидой контртеррористического офиса ООН.

Российский постпред отметил, что это "первая комплексная программа техсодействия под эгидой ООН, находящаяся на стыке антитеррора, разоружения и борьбы с организованной преступностью". "Российская Федерация выделила $500 тыс. на реализацию первой фазы проекта. Намерены также по необходимости оказывать экспертную поддержку в рамках его реализации", - подчеркнул он.

Небензя также сообщил, что 19 февраля был подписан Меморандум о взаимопонимании между Управлением ООН по контртерроризму и Региональной антитеррористической структурой ШОС. "Убежден, что предусмотренные проектом тренинги и обучающие семинары будут в равной степени полезны как для государств региона, так и для экспертов профильных органов ООН и ШОС", - добавил он.

Заместитель генерального секретаря ООН Владимир Воронков в беседе с журналистами отметил, что за идеей запущенного в пятницу проекта стоит очень важный вопрос: "откуда террористы получают оружие?". "Эта тема была впервые поднята Российской Федерацией на заседании Совета Безопасности ООН. И это очень правомерный вопрос", - уверен дипломат.

"Эта инициатива как раз и направлена на то, чтобы выяснить, откуда у террористов появляется оружие. Именно Центральная Азия выбрана для начала реализации проекта, так как она граничит с регионом, где террористическая активность очень высока, а также между странами этого региона уже налажено хорошее сотрудничество в области пресечения незаконного оборота оружия", - пояснил Воронков.

В мероприятии приняли участие дипломаты из стран, непосредственно задействованных в проекте - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также директор РАТС ШОС Джумахон Гиёсова. Они выразили России благодарность за финансирование проекта. "Центральная Азия - первый регион, который воплотит на практике положения Глобальной концепции ООН по борьбе с терроризмом и я надеюсь, что этот проект заложит начало для более широкого взаимодействия в сфере контроля за оружием", - отметил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.