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Кризис в Сирии

Песков призвал не делать негативных прогнозов касательно отношений России и Турции

Ситуация в Идлибе по-прежнему остается напряженной, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что не надо делать негативных прогнозов на развитие российско-турецких отношений из-за резко обострившейся ситуации в провинции Идлиб.

"Мы не хотели бы, конечно, впадать в такие мрачные настроения и действительно выстраивать крайне негативные сценарии, но неделя действительно выдалась чрезвычайно беспокойной", - сказал он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос о возможности ухудшения российско-турецких отношений из-за ситуации в Сирии.

Песков отметил, что ситуация в Идлибе по-прежнему остается напряженной. "Вы знаете, что президент [РФ Владимир Путин] на этой неделе уделял очень много времени ситуации в Сирии и вокруг кризисной ситуации, в частности вокруг Идлиба", - добавил представитель Кремля.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в СирииПесков, Дмитрий Сергеевич
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