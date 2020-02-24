Врио главы Чувашии: для развития региона нужно обеспечить взаимопроникновение отраслей

ТАСС, 24 февраля. Власти Чувашии должны обеспечить взаимопроникновение различных сфер и общественных институтов для эффективного развития республики. Об этом сообщил ТАСС врио главы Чувашии Олег Николаев.

"Мы сейчас находимся в серьезном периоде трансформации всех процессов, трансформации производственных технологических отношений, трансформации процессов управления, цифровой трансформации, соответственно, трансформируются сами взаимоотношения между людьми и в обществе, и в бизнесе, и в иных сферах жизнедеятельности. В этой связи, конечно же, стоят задачи прежде всего настройки координации тех институтов и элементов поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, вообще предпринимательской деятельности. И здесь очень важно выстраивать коммуникации и взаимное проникновение всех институтов и элементов взаимоотношений", - сказал он.

Николаев добавил, что такого рода интеграции и взаимное проникновение позволят более экономно использовать различные ресурсы. По мнению врио главы Чувашии, разные сферы смогут усилить друг друга, например, при взаимодействии бизнеса, власти и науки.

"Мы получаем научно-обоснованную стратегию, мы получаем инновационные и инвестиционные проекты. Мы получаем те компетенции, которые необходимы для решения этих двух первых задач", - отметил он. "Самое главное на выходе получить прорывные результаты, о которых говорит президент", - добавил Николаев.