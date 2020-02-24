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Врио главы Чувашии: для развития региона нужно обеспечить взаимопроникновение отраслей

По мнению Олега Николаева, это позволит республике получить прорывные результаты, которых ожидает президент России

ТАСС, 24 февраля. Власти Чувашии должны обеспечить взаимопроникновение различных сфер и общественных институтов для эффективного развития республики. Об этом сообщил ТАСС врио главы Чувашии Олег Николаев.

"Мы сейчас находимся в серьезном периоде трансформации всех процессов, трансформации производственных технологических отношений, трансформации процессов управления, цифровой трансформации, соответственно, трансформируются сами взаимоотношения между людьми и в обществе, и в бизнесе, и в иных сферах жизнедеятельности. В этой связи, конечно же, стоят задачи прежде всего настройки координации тех институтов и элементов поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, вообще предпринимательской деятельности. И здесь очень важно выстраивать коммуникации и взаимное проникновение всех институтов и элементов взаимоотношений", - сказал он.

Николаев добавил, что такого рода интеграции и взаимное проникновение позволят более экономно использовать различные ресурсы. По мнению врио главы Чувашии, разные сферы смогут усилить друг друга, например, при взаимодействии бизнеса, власти и науки.

"Мы получаем научно-обоснованную стратегию, мы получаем инновационные и инвестиционные проекты. Мы получаем те компетенции, которые необходимы для решения этих двух первых задач", - отметил он. "Самое главное на выходе получить прорывные результаты, о которых говорит президент", - добавил Николаев.

Теги
РоссияНиколаев, Олег АлексеевичЧувашия
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