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Кризис на Украине

Слуцкий: Вашингтону следует на деле прекратить поддерживать миф об агрессии РФ на Украине

Слова президента США не раз расходились с делами, отметил глава комитета Госдумы по международным делам

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал "хорошей миной" слова президента США Дональда Трампа о примирении России и Украины, отметив, что Вашингтону следовало бы на деле прекратить поддерживать миф о так называемой российской агрессии.

"Заявление Трампа о желании "примирения" России и Украины - скорее очередная "хорошая мина" перед журналистами. Слова президента США не раз расходились с делами", - написал Слуцкий в понедельник в своем Twitter.

"Вашингтон должен прекратить поддерживать миф об агрессии Москвы и подталкивать Киев к "торговле русофобией", - добавил он.

Трамп в воскресенье в беседе с журналистами на Южной лужайке Белого дома, комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что сотрудничество России и Украины невыгодно ряду стран, так как создает им глобального конкурента, заявил, что хотел бы согласия между двумя странами. По его словам, если бы Москва и Киев "поладили друг с другом, то это было бы замечательно для всего мира".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаСШАРоссияКризис на УкраинеСлуцкий, Леонид ЭдуардовичТрамп, Дональд
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