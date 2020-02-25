Лавров обсудил ситуацию в Сирии с генсеком ООН

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил ситуацию в Сирии, а также укрепление диалога между Россией и ООН в ходе встречи с генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем в Женеве. Об этом сообщается в понедельник на сайте ведомства.

"Состоялся предметный обмен мнениями по наиболее актуальным вопросам международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии. Рассмотрены вопросы взаимодействия России с секретариатом ООН. Отдельное внимание уделено отмечаемому в этом году 75-летию окончания Второй мировой войны и создания всемирной организации", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны подтвердили взаимную приверженность укреплению центральной роли ООН в мировых делах.

Глава российского МИД прибыл в Женеву для участия в сегменте высокого уровня 43-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) и выступления на Конференции по разоружению 25 февраля.