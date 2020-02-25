{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Постпред России в Женеве заявил, что США являются самым крупным должником перед ООН

Вашингтон должен доплатить организации $1 млрд, рассказал Геннадий Гатилов
Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов Александр Щербак/ТАСС
Описание
Постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки не доплатили более $1 млрд взносов в бюджет ООН, из-за чего стали самым большим должником перед организацией. Об этом постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов заявил во вторник в интервью газете "Известия".

На эту тему

"Давайте не будем забывать, что Америка - самый крупный должник в ООН. Они недоплатили причитающихся взносов более чем на $1 млрд, из-за чего организация испытывает большие трудности в своей повседневной деятельности с проведением мероприятий и т.д. Все это значительно осложняет работу организации. Это происходит главным образом по причине того, что США не исполняют своих финансовых обязательств", - заявил Гатилов изданию.

Кроме того, дипломат отметил, что долг копился в течение длительного времени. "Такая политика не только действующей администрации, но и предыдущей проводится на постоянной основе, регулярно недоплачиваются причитающиеся взносы", - добавил он.

Ранее в МИД РФ заявляли, что Вашингтон, игнорируя обязательства по взносам в бюджет организации, препятствует ее работе.

В декабре США все же сделали несколько взносов общей суммой $563 млн в регулярный бюджет за предыдущие годы, однако долг за 2019 год сохранился.

Теги
СШАРоссияГатилов, Геннадий Михайлович
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
Гатилов: работа Конституционного комитета Сирии не зависит от ситуации в Идлибе
Эскалация ситуации в Идлибе является прямым следствием провокаций со стороны террористов, отметил постпред РФ при женевской штаб-квартире ООН
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС