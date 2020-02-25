Гатилов: работа Конституционного комитета Сирии не зависит от ситуации в Идлибе

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Обострение ситуации в провинции Идлиб не влияет на работу Конституционного комитета Сирии. Такое мнение постоянный представитель РФ при женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях Геннадий Гатилов выразил во вторник в интервью газете "Известия".

"Ситуация в Идлибе действительно очень серьезная, она обсуждается на различных уровнях. Но мы все же не видим прямой связи между политическим процессом и ситуацией в этой провинции, как это пытаются преподнести некоторые наши партнеры, утверждая, что никакого политического процесса не будет до тех пор, пока не будет решена проблема Идлиба. Мы считаем, что неправильно ставить конституционный трек в зависимость от динамики "на земле", - сказал он.

Постпред РФ в Женеве также добавил, что эскалация ситуации в Идлибе является прямым следствием провокаций со стороны террористов. По словам Гатилова, антитеррористическая операция в Сирии проводится законным правительством страны и не противоречит резолюциям Совбеза ООН и других договоренностям. "Те, кто пытается спекулировать на этой теме, угрожая срывом политического процесса, потому что Дамаск осуществляет контроль над своей территорией, наверное, не особо заинтересованы в успехе работы Конституционного комитета", - добавил он.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.