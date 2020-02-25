Россия призвала США уважать соглашение о приеме на своей территории штаб-квартиры ООН

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия призывает США отказаться от деструктивной практики невыдачи американских виз членам делегаций, принимающих участие в мероприятиях по линии ООН, и соблюдать соглашение о приеме на своей территории штаб-квартиры Всемирной организации. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению.

"В 2019 году впервые не состоялась сессия Комиссии ООН по разоружению (КР) ввиду невыдачи американскими властями виз руководителю и членам российской делегации, - отметил он. - Из-за деструктивного поведения делегации США не удалось согласовать содержательный доклад по итогам годовой работы КР. Вашингтон активно пытается идеологизировать деятельность Первого комитета Генеральной Ассамблеи ООН".

По мнению главы российского дипведомства, подобные действия ведут "к разобщению мирового сообщества, отвлечению внимания от реальных проблем международной безопасности". "Призываем американских коллег вернуться в нормальное русло уважительного межгосударственного диалога и взаимодействия в соответствии с Уставом ООН и соглашением о приеме на территории США ооновской штаб-квартиры", - подчеркнул Лавров.