Россия выдвинула свою кандидатуру для избрания в Совет ООН по правам человека

ЖЕНЕВА, 25 февраля. /ТАСС/. Россия готова приложить максимум усилий для коллективного поиска консенсусных и неконфронтационных подходов в деятельности Совета ООН по правам человека (СПЧ) и в этой связи предлагает свою кандидатуру для избрания в совет на ближайшие три года. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 43-й сессии СПЧ.

"Дискуссии по правам человека должны быть репрезентативными, плюралистическими, - отметил он. - В этих целях РФ выдвинула свою кандидатуру для избрания в СПЧ на период 2021-2023 годов. Хотел бы заверить: мы приложим максимум усилий для продвижения коллективных начал в его деятельности с целью выработки консенсусных подходов и отказа от конфронтации".

Глава российского дипведомства обратил внимание на то, что "современные вызовы и угрозы носят глобальный, трансграничный характер". "Для их успешного преодоления важно укреплять существующие многосторонние институты, поддерживать в межгосударственных отношениях атмосферу доверия и взаимопонимания, решительно избавляться от двойных стандартов", - добавил он.

"Мы рассматриваем СПЧ в качестве ключевого инструмента, призванного обеспечивать конструктивный, деполитизированный многосторонний диалог на основе универсально согласованных, общеприемлемых критериев. Бесперспективно навязывать кому бы то ни было ценности, отражающие состояние общественной морали узкой группы государств, какого бы высокого мнения о себе эта группа ни была", - подчеркнул Лавров.