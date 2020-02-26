В "Единой России" назвали беспочвенными слухи о смене названия и председателя партии

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Замсекретаря генерального совета "Единой России" Сергей Перминов заявил, что слухи о возможной смене председателя и названия партии, а также объединении с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) являются беспочвенными, этот вопрос единороссами даже не обсуждался.

"Нет, мы даже не обсуждали ни один из аспектов этого проекта, то есть для нас это такая же новость, как и для вас. Это чьи-то фантазии. Мое твердое убеждение, что абсолютно беспочвенно это все", - сказал ТАСС в среду Перминов.

Во вторник издание "Медуза" сообщило, что к выборам в Госдуму в 2021 году "Единая Россия" якобы планирует объединиться с Общероссийским народным фронтом и сменить название партии. Кроме того, по данным издания, в новой структуре будет три сопредседателя, при этом нынешний председатель единороссов Дмитрий Медведев якобы не попадет в их число и потеряет пост руководителя партии.