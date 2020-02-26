Организаторы конкурса "Лидеры России. Политика" получили за сутки более 8 тыс. заявок

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Более 8 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе "Лидеры Россия. Политика" за первые сутки с момента начала регистрации. Об этом сообщила в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации "Россия - страна возможностей".

"Мы не ожидали такого всплеска интереса к проекту. Более 8 тыс. регистраций за первые сутки - это отличный старт. Надеемся, что это только начало большого пути и в результате в систему представительной власти вольется много достойных и перспективных людей, способных внести значимый вклад в законотворческий процесс на муниципальном, региональном или федеральном уровне", - приводит пресс-служба слова генерального директора АНО Алексея Комиссарова.

По данным организаторов, в настоящий момент заявки поступили из всех регионов страны, кроме Чукотского автономного округа. По числу регистраций лидируют Москва, Свердловская и Московская области.

"В основном заявки поступают от мужчин - их 87,3%. Однако любопытно, что первым участником, который выполнил все задания регистрационного этапа, в том числе запись и загрузку видеоинтервью, оказалась женщина", - отмечается в сообщении.

Конкурс "Лидеры России. Политика" стартовал 25 февраля, он направлен на поиск талантливых политиков, способных работать в органах законодательной власти разного уровня. В проекте принимают участие лица в возрасте от 21 до 55 лет. Отбор предусматривает заочный этап, очные полуфиналы, а также финал, который предварительно запланирован на май. Как ожидается, по итогам конкурса будет отобрано 70-80 победителей, которые пройдут обучение под руководством 12 наставников, среди которых представители всех парламентских партий.

Конкурс входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.