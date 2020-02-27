В Хабаровском крае подготовят 1 тыс. наблюдателей к голосованию по поправкам к конституции

ХАБАРОВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Общественная палата Хабаровского края совместно с региональными отделениями партий и краевой избирательной комиссией подготовит до 1 тыс. наблюдателей к голосованию по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил журналистам четверг председатель Общественной палаты края Андрей Белоглазов.

Глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поправки в Конституцию РФ должны вступить в силу лишь после того, как будут одобрены на всенародном голосовании. На встрече президента с членами рабочей группы, занимающейся подготовкой предложений по внесению поправок в Конституцию России , накануне прозвучало предложение провести данное голосование 22 апреля. Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников позднее сообщил, что президент поддержал это предложение.

"Что касается голосования по внесению поправок к конституции, мы пойдем по тому же пути, как при выборах президента РФ. Опыт есть. <...> На выборах президента мы подготовили около 1 тыс. наблюдателей <...> В этот раз будем стремиться к этому же, во всяком случае не менее 600, как при прошедших этой осенью выборах в Законодательную думу Хабаровского края", - сказал Белогазов.

Он сообщил, что общественных наблюдателей будут набирать из числа неравнодушных граждан, представителей некоммерческих организаций и общественных объединений, а также представителей политических партий. Белоглазов отметил, что помощь в подготовке наблюдателей окажет избирательная комиссия Хабаровского края. Планируется проводить обучающие семинары.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции РФ. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.