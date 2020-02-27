20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

В Хабаровском крае подготовят 1 тыс. наблюдателей к голосованию по поправкам к конституции

Для них проведут обучающие семинары

ХАБАРОВСК, 27 февраля. /ТАСС/. Общественная палата Хабаровского края совместно с региональными отделениями партий и краевой избирательной комиссией подготовит до 1 тыс. наблюдателей к голосованию по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил журналистам четверг председатель Общественной палаты края Андрей Белоглазов.

Глава государства Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что поправки в Конституцию РФ должны вступить в силу лишь после того, как будут одобрены на всенародном голосовании. На встрече президента с членами рабочей группы, занимающейся подготовкой предложений по внесению поправок в Конституцию России , накануне прозвучало предложение провести данное голосование 22 апреля. Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию РФ Павел Крашенинников позднее сообщил, что президент поддержал это предложение.

"Что касается голосования по внесению поправок к конституции, мы пойдем по тому же пути, как при выборах президента РФ. Опыт есть. <...> На выборах президента мы подготовили около 1 тыс. наблюдателей <...> В этот раз будем стремиться к этому же, во всяком случае не менее 600, как при прошедших этой осенью выборах в Законодательную думу Хабаровского края", - сказал Белогазов.

Он сообщил, что общественных наблюдателей будут набирать из числа неравнодушных граждан, представителей некоммерческих организаций и общественных объединений, а также представителей политических партий. Белоглазов отметил, что помощь в подготовке наблюдателей окажет избирательная комиссия Хабаровского края. Планируется проводить обучающие семинары.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции РФ. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Теги
РоссияХабаровский крайПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Небензя: политика США и НАТО отдаляет цель создания мира без ядерного оружия
Постпред России при ООН подчеркнул, что тема ядерного разоружения остается одним из приоритетов российской внешней политики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС