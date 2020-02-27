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Предложения по изменениям в Конституции

Комитет Госдумы поддержал поправки о порядке проведения голосования по Конституции

Согласно документу, участие в голосовании смогут принять совершеннолетние граждане РФ за исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в четверг на заседании поддержал поправки к президентскому законопроекту об изменениях в Конституции, касающиеся порядка проведения всероссийского голосования.

Эти нормы будут включены во вторую статью внесенного президентом РФ законопроекта об изменениях в Конституции. Первая часть документа касается непосредственно изменений в основном законе, вторая - общероссийского голосования, на которое эти изменения будут вынесены.

Согласно тексту, участие в голосовании смогут принять совершеннолетние граждане РФ за исключением лиц, признанных судом недееспособными или содержащихся в местах лишения свободы по приговору суда. Участие гражданина в общероссийском голосовании является свободным и добровольным, никто не вправе принуждать к нему. Сам процесс должен быть максимально удобным для участников.

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Предложения по изменениям в Конституции
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