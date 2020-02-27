Москва ждет от генсека ООН действий по арбитражу по невыдаче виз США делегатам из РФ

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Москва ожидает, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не оставит без ответа нарушения Вашингтоном международных обязательств, связанных с невыдачей США виз российским представителям для участия в мероприятиях различных органов и учреждений Всемирной организации. Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, если ситуация с невыдачей виз "не будет урегулирована в разумный срок, то серьезным образом будет рассмотрена возможность обращения в арбитраж, предусмотренный соглашением между ООН и США о центральных учреждениях ООН от 1947 года".

"Правом инициировать такой арбитраж обладает генеральный секретарь Организации Объединенных Наций. Очевидно, что такой разумный срок уже истек, в этой связи мы ожидаем от генерального секретаря ООН господина Гутерриша конкретных действий по инициированию арбитражного разбирательства в связи с нарушением США их международных обязательств, обусловленных статусом государства - пребывания ООН, - добавила Захарова. - Все юридические основания для этого у него имеются".