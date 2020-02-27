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Небензя призвал коллег в СБ ООН "не хоронить астанинский процесс"

Постпред России при ООН отметил, что Москва работает с сирийской стороной над решением существующих сложностей

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Постпред России при ООН Василий Небензя порекомендовал коллегам в Совете Безопасности ООН "не хоронить астанинский процесс".

В ходе проходящего в четверг заседания Совбеза представители Германии, Франции и других стран призвали Россию и Турцию к переговорам для прекращения эскалации в Идлибе. При этом постпред США Келли Крафт обвинила в ухудшении ситуации "поддерживающих сирийский режим Россию и Иран", а постпред Эстонии при ООН Свен Юргенсон выразил мнение, что "астанинский формат провалился".

"Мы просим не красить все в белое и черное, не замалчивать другую сторону вопроса, не нагнетать политическое давление. И не спешите хоронить астанинский формат. Как и многие другие страны, мы работаем с сирийской стороной над решением существующих сложностей", - подчеркнул постпред России.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной кампании в этой провинции является "лишь вопросом времени", все приготовления к ней уже завершены.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.

Теги
РоссияНебензя, Василий Алексеевич
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