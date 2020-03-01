Путин прибыл в Псков, где посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию

ПСКОВ, 1 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Псковскую область. Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в День памяти воинов-десантников 6-й роты 76-й воздушно-десантной дивизии, геройски погибших двадцать лет назад в бою с бандформированиями в Аргунском ущелье.

Путин возложит цветы к памятному знаку "Купол" в поселке Череха. Он также посетит часовню святого великомученика и победоносца Георгия. Президенту продемонстрируют макет панорамы боя 6-й парашютно-десантной роты. После российский лидер кратко побеседует с родственниками погибших воинов и посетит концерт, посвященный памяти десантников.