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Путин прибыл в Псков, где посетит 76-ю воздушно-десантную дивизию

Президенту продемонстрируют макет панорамы боя 6-й парашютно-десантной роты

ПСКОВ, 1 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Псковскую область. Глава государства примет участие в памятных мероприятиях в День памяти воинов-десантников 6-й роты 76-й воздушно-десантной дивизии, геройски погибших двадцать лет назад в бою с бандформированиями в Аргунском ущелье.

Путин возложит цветы к памятному знаку "Купол" в поселке Череха. Он также посетит часовню святого великомученика и победоносца Георгия. Президенту продемонстрируют макет панорамы боя 6-й парашютно-десантной роты. После российский лидер кратко побеседует с родственниками погибших воинов и посетит концерт, посвященный памяти десантников.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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Путин возложил в Пскове цветы к памятнику воинам 6-й парашютно-десантной роты
Президент примет участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летия с момента трагедии в Аргунском ущелье
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