В ЦИК России отметили особенности выборов в Таджикистане

ДУШАНБЕ, 2 марта. /ТАСС/. Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Александр Кинев из группы международных наблюдателей от ШОС на парламентских выборах в Таджикистане отметил характерные черты избирательного процесса в республике и указал на возможность обмена опыта с таджикскими коллегами.

"Главной отличительной чертой [прошедших выборов] я считаю максимально спокойную и доброжелательную атмосферу", - сказал он на пресс-конференции в понедельник. По его словам, на каждом избирательном участке весь избирательный процесс был виден во всех деталях, что "позволило сделать верные выводы о ходе выборов". Он отметил, что каждый избиратель приходил на участок, имея на руках приглашение, то есть был осуществлен подомовой обход перед выборами. Этот опыт, по его мнению, можно использовать и в России.

Кинев также указал на профессиональную работу правоохранительных органов, которые обеспечили безопасность выборов. "Ни одного инцидента, ни одного чрезвычайного происшествия допущено не было", - подчеркнул он.

Вместе с тем представитель ЦИК России обратил внимание на отсутствие информации о кандидатах на избирательных участках в Таджикистане, что отличается от избирательного процесса в России, где обычно представлены информационные плакаты с фотографией и краткой биографией кандидатов. По его мнению, таджикским избирателям удобнее было бы видеть наглядную информацию, "но требования таджикского законодательства другие", добавил он. Кинев также отметил, что в России предварительные результаты голосования становятся известны сразу после закрытия избирательных участков, в онлайн режиме, и выразил готовность поделиться опытом с таджикскими коллегами в этом контексте.

1 марта в Таджикистане прошли выборы в нижнюю палату парламента. В выборах участвовали семь политических сил: правящая Народно-демократическая партия Таджикистана, Аграрная партия, Партия экономических реформ, Демократическая партия, Социал-демократическая, Социалистическая и Коммунистическая партии. По результатам выборов будут избраны 63 депутата, из которых 41 - от одномандатных избирательных округов, 22 депутата - по общереспубликанскому округу.

За избирательным процессом следили более 230 международных наблюдателей, в том числе семь представителей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и 15 представителей ШОС. Также в наблюдении участвовала миссия от СНГ, которую возглавил председатель Исполкома - исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев.