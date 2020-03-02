Путин готов дискутировать с Трампом о судьбе СНВ-III

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин готов дискутировать с президентом США Дональдом Трампом о судьбе Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III). Отказ от продления документа был бы ошибкой, заявил российский лидер в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

"Мы можем подискутировать на эту тему [с Трампом]", - сказал Путин, отметив, что хорошо знает эту тему и может "с кем угодно подискутировать".

"Надо продлевать договор СНВ-III", - уверен Путин.

Отвечая на вопрос, почему США не идут на пролонгацию договора, Путин предположил, что это может быть связано с тем, как Вашингтон понимает безопасность и пути ее обеспечения.

Ранее Путин уже предлагал Соединенным Штатам продлить действие документа без каких-либо предварительных условий, однако ответ на это из Вашингтона так и не поступил.

О договоре

Договор СНВ-III был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарное количество не превышало 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, 1550 для боезарядов на них, 800 - для развернутых и неразвернутых пусковых установок таких ракет, а также самолетов такого класса.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует документ как золотой стандарт в области разоружения.

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