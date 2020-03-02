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Голосование по Конституции проведут только после положительного заключения КС

Поправки в Конституцию внесут в случае одобрения более 50% участников голосования

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Общероссийское голосование по поправке к Конституции может быть проведено только в случае положительного заключения Конституционного суда (КС) РФ на законопроект об изменении основного закона. Об этом говорится в тексте президентских поправок, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Согласно им, КС не позднее семи дней после направления президентом запроса обязан дать заключение о соответствии законопроекта главам 1, 2 и 9 Конституции РФ.

"В случае выявления несоответствия положениям глав 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений настоящего закона или несоответствия порядка вступления в силу статьи 1 настоящего закона они не вступают в силу, общероссийское голосование не проводится", - говорится в тексте поправок.

Внесение поправок

Изменения в Конституцию РФ будут считаться одобренными в случае, если за них проголосуют более 50% участников общероссийского голосования. "Изменения в Конституцию РФ, предусмотренные в статье 1 настоящего закона (о внесении изменений - прим. ТАСС), считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в голосовании", - говорится в документе.

"Если за изменения в Конституции РФ, предусмотренные статьей 1 настоящего закона, проголосовало менее половины граждан РФ, принявших участие в общероссийского голосовании, такие изменения не считаются одобренными и статья 1 настоящего закона не вступает в силу", - отмечается в поправке.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Срок внесения поправок ко второму чтению истек 2 марта в 18.00 мск.

Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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