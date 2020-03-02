В Госдуму внесен законопроект о возможности сбора подписей на выборах через "Госуслуги"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой в понедельник внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности собирать подписи на выборах через портал "Госуслуги". Текст опубликован в думской электронной базе.

Согласно документу, "законом может быть предусмотрена возможность сбора подписей избирателей, участников референдума с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". При этом авторы уточняют, что "с использованием указанной системы может быть собрано не более половины подписей избирателей, участников референдума от количества подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, списка кандидатов, назначения референдума".

Кроме того, согласно пояснительным материалам, в целях исключения ошибок при изготовлении подписных листов избирательная комиссия должна будет утверждать их образец. Также уточняются требования "по заполнению подписных листов, в частности, предусматривается, что при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество".

"Предлагаемые изменения призваны способствовать обеспечению прав участников избирательного процесса, а также препятствовать совершению неправомерных действий, в том числе направленных на фальсификацию подписей избирателей, участников референдума", - утверждают авторы.