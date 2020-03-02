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Совет Думы отложил зарубежные командировки депутатов из-за загруженности палаты

Острой необходимости выезжать депутатам за рубеж сейчас нет, отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Совет Госдумы принял решение отложить ряд зарубежных командировок депутатов в связи с загруженностью графика работы палаты, включая рассмотрение законопроекта о поправках в Конституцию. Об этом в понедельник журналистам сообщил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Мы отложили зарубежные командировки. Исходим из того, что наш график сейчас охватывает ряд ключевых вопросов, в первую очередь, это работа над законопроектом о поправках в Конституцию, - сказал Володин. - Работать надо здесь".

При этом политик выразил несогласие с предположением, что откладывание командировок вызвано распространением нового коронавируса. "В сегодняшней повестке этого не было, - пояснил он. - Когда вы начинаете об этом говорить через призму коронавируса, тогда надо сказать, какую командировку мы отложили. Вот будет у нас в повестке, мы отложим, тогда и скажем, какую командировку отложили".

По его словам, парламентарии понимают свою ответственность перед гражданами. "Если есть необходимость такая, чтобы ехать - надо ехать, потом находиться в карантине. А если такой нужды нет - работай здесь", - подчеркнул думский спикер.

Острой необходимости выезжать депутатам за рубеж, отметил Володин, сейчас нет, поскольку многие межпарламентские мероприятия пройдут в Санкт-Петербурге. "Работа с межпарламентскими структурами продолжается", - заверил председатель палаты.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект об изменениях в основном законе страны. Срок внесения поправок ко второму чтению истек 2 марта в 18:00 мск. Как ожидается, второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, третье - 11 марта, а всероссийское голосование - 22 апреля.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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