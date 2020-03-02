В ЦИК поддержали проект о возможности сбора части подписей на выборах через "Госуслуги"

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя Центризбиркома России Николай Булаев заявил, что поддерживает законопроект о возможности собирать часть подписей на выборах через портал "Госуслуги", его нормы помогут решить многие проблемы, которые возникают в ходе избирательных кампаний.

"Во первых, уже достаточно долгое время говорят о том, что хорошо было бы использовать в процедуре сбора подписей возможности портала "Госуслуг". Депутаты предложили такую возможность и, мне кажется, что это оправдано", - сказал Булаев ТАСС в понедельник.

По его словам, в ходе прошлогодней избирательной кампании "достаточно большое количество кандидатов предъявляли претензии к избирательным комиссиям по поводу отказа в регистрации и не всегда обоснованные". "Интерпретация разных складывающихся ситуаций, которые можно было назвать и конфликтами, была, на взгляд кандидатов, необъективной. Мне представляется, что законопроект, который подготовили депутаты, в данном случае многие проблемы снимает", - отметил зампред ЦИК.

Он подчеркнул, что законопроектом закрепляются две нормы сбора подписей: через портал "Госуслуг" и классическим способом. "Мне кажется, что депутаты предложили такое равновесие, учитывая, что у нас сегодня на портале "Госуслуг" зарегистированы не более 50% избирателей. И независимо от того, зарегистрированы избиратели на портале или нет, - они должны обладать равными правами. Поэтому депутаты предложили, что не менее 50% подписей собираются классическим способом и не более 50% - на портале "Госуслуг", и есть возможности реализовать обе схемы", - сказал Булаев.

Он также добавил, что по итогам прошлой избирательной кампании "достаточно много обоснованных и необоснованных претензий было к выводам почерковедов". "Депутаты предложили расширить объем информации, который вносится в подписной лист самим избирателем. Это даст возможность более объективно оценивать эти подписи - действительно ли они внесены избирателем или они поддельные. Никто особо не скрывает, что достаточно большое количество подписей готовится таким полуподпольным образом, где-то в каких-то комнатах. Среди "прописавшихся" у некоторых кандидатов были данные людей уже умерших и мне кажется, что не совсем справедливо начинать свое вхождение во власть с обмана и избирательных комиссий, и избирателей", - отметил зампред комиссии.

Он добавил, что решение о том, когда будут приняты эти нормы и во всех ли регионах сразу, должны принять законодатели. "Надо обсудить законопроект с представителями партий, экспертами и оценить готовность избирательной системы и кандидатов к реализации его в полном объеме. Возможно, как мы всегда предлагали и предлагаем - провести эксперимент, посмотреть, испытать новую систему", - считает Булаев.

О законопроекте

Группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по контролю и регламенту Ольгой Савастьяновой в понедельник внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности собирать подписи на выборах через портал "Госуслуги". При этом авторы уточняют, что "с использованием указанной системы может быть собрано не более половины подписей избирателей, участников референдума от количества подписей, которое необходимо для регистрации кандидата, списка кандидатов, назначения референдума".

Кроме того, согласно пояснительным материалам, в целях исключения ошибок при изготовлении подписных листов избирательная комиссия должна будет утверждать их образец. Также уточняются требования "по заполнению подписных листов, в частности, предусматривается, что при проставлении подписи и даты ее внесения избиратель, участник референдума собственноручно вносит в подписной лист свои фамилию, имя и отчество".