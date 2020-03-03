Северная Македония продлила на год безвизовый въезд для россиян

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Россияне смогут посещать Северную Македонию без визы на срок до 90 дней до 15 марта 2021 года, если не собираются работать там или заниматься бизнесом. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении МИД РФ.

В соответствии с соглашением о взаимных поездках между Россией и Македонией от 2008 года, россияне могут въехать в балканскую страну без визы только при наличии оригинала приглашения. При этом Северная Македония регулярно продлевает возможность безвизового въезда без каких-либо дополнительных условий. Срок очередного льготного периода истекал 15 марта 2020 года, однако Северная Македония приняла решение продлить его действие еще на год, до 15 марта 2021 года.

"В указанный период российским гражданам для кратковременного въезда в Северную Македонию на срок до 90 дней в течение каждого шестимесячного периода не потребуется на государственной границе Республики Северной Македонии предъявлять визы, туристические ваучеры, приглашения либо гарантийные письма, - указали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Достаточно наличия действующего загранпаспорта и страхового полиса".

Россияне, в том числе сотрудники туристических фирм, направляющиеся в Северную Македонию для работы или ведения бизнеса, должны будут по-прежнему оформлять визы.