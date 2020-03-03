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МИД России: реакция ЕС на дискриминационный закон Украины "О медиа" вызывает недоумение

По мнению ведомства, закон нарушает права граждан страны в сфере свободы выражения мнения

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Попустительское отношение ЕС к рассматриваемому Верховной радой Украины закону "О медиа", который нарушает права граждан страны в сфере свободы выражения мнения, вызывает недоумение. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ.

"Вызывает недоумение такое попустительство по отношению к Украине и ее "законотворчеству", - отметили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Рассчитываем на более объективную реакцию ЕС на разработку данного законопроекта и отказ от фактического прикрытия дискриминационного подхода киевских властей к вопросам регулирования СМИ и свободы информации".

В частности, в МИД РФ указали на позицию спецпредставителя ЕС по правам человека Имона Гилмора, по мнению которого украинское законодательство в области медиа направлено "на установление свободы СМИ".

"Данный документ является ярким примером процветающей на Украине антироссийской пропаганды. Фактически вводится полный запрет на любую информацию о России и из России, кроме негативной", - пояснили в дипведомстве. В МИД РФ подчеркнули, что положения украинского законопроекта "О медиа" нарушают права человека, в частности "противоречат статье 11 хартии ЕС об основных правах".

В конце декабря Министерство культуры Украины подготовило законопроект о медиа, который, кроме прочего, ужесточает контроль за работой СМИ в стране, а также подробно описывает ограничения относительно подготовки журналистских материалов о России.

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