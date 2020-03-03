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Сирийско-турецкий конфликт
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Турция собирается "выдавить" в Грецию около 130 тыс. беженцев из временных лагерей

В Центре по примирению враждующих сторон отметили, что две трети из беженцев не являются сирийцами

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Власти Турции насильственно перемещают в сторону греческой границы около 130 тыс. беженцев из Сирии, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлев.

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"В настоящее время власти Турецкой Республики гонят в сторону греческой границы около 130 тыс. беженцев, находившихся до этого во временных лагерях в районе турецко-греческой границы. Две трети из них не являются сирийскими гражданами. Это афганцы, иракцы, граждане африканских стран. Турция выдавливает этих людей в Греческую Республику", - сказал Журавлев.

По его словам, утверждения представителей Турции, ЕС и США о миллионах беженцев в зоне деэскалации Идлиб и критика этих стран в адрес руководства РФ и Сирии несостоятельны. Как отметил контр-адмирал, объективные фактические данные Центра по примирению враждующих сторон в Сирии опровергают любые попытки заинтересованных стран или организаций использовать вынужденные ответные действия сирийских войск против террористов в идлибской зоне деэскалации в январе-феврале 2020 года для обвинений в якобы гуманитарном кризисе.

Он подчеркнул, что данные заявления тенденциозны и абсолютно не соответствуют действительности. Журавлев рассказал, что для непрерывного контроля обстановки используется группировка БПЛА, круглосуточные горячие телефонные линии ЦПВС, анализ социальных сетей и интернет-ресурсов, а также обширные прямые контакты с местными жителями провинции офицеров центра.

Теги
СирияТурцияГрецияСирийско-турецкий конфликт
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