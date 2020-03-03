Лавров обсудил с главой МИД Финляндии проблему беженцев и парировал утверждения о Донбассе

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров завершил визит в Хельсинки. Несмотря на краткосрочность поездки, программа российской делегации была насыщенной: утром главу МИД РФ принял президент Финляндии Саули Ниинистё, затем состоялись переговоры главы российского дипведомства с финским коллегой Пеккой Хаависто.

Переговоры с Хаависто продлились около часа. Обстановка была дружелюбной, в самом начале встречи министры даже шутили. Но затем им предстояло обсудить крайне серьезные вопросы мировой и двусторонней повестки, в частности эскалацию в Идлибе и вытекающую из нее проблему сирийских беженцев, а также ситуацию на Украине.

Как констатировал глава МИД Финляндии по итогам переговоров, беседа была открытой и конструктивной. Лавров отметил, что Россия и Финляндия были и остаются добрыми соседями.

Привержены договоренностям

В свете накаленности обстановки на северо-западе Сирии министры обсудили ситуацию в провинции Идлиб и проблему сирийских беженцев. Глава МИД Финляндии выразил надежду на поиск мирного решения и установление режима прекращения огня в этом регионе. Как в свою очередь указал Лавров, Москва надеется, что намеченная на 5 марта встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Тайипа Эрдогана исправит ситуацию с выполнением договоренностей по Идлибу.

Как отметил глава российского МИД, Россия выступает за соблюдение международных договоренностей, это касается урегулирования как в идлибской зоне деэскалации, так и на востоке Украины. "Россия в принципе в любом внешнеполитическом, да и в других вопросах выступает за то, чтобы выполнять то, о чем договорились, - сказал Лавров. - Это относится и к кризису на востоке Украины, это в полной мерее относится и к ситуации в Сирии, прежде всего в Идлибе, где мы с нашими турецкими коллегами еще полтора года назад договорились о том, как решать проблему идлибской зоны деэскалации, чтобы там не доминировали террористы".

Говоря о проблеме беженцев, Лавров указал, что РФ в полной мере понимает сложность проблемы мигрантов для Европейского союза. Но в то же врем он также отметил, что Россия не может содействовать решению проблемы миграции из Сирии за счет прекращения борьбы с терроризмом, "к чему призывают некоторые политические деятели в Европе".

Безальтернативны - и точка

В ходе пресс-конференции журналисты попросили главу российского дипведомства прокомментировать недавние заявления главы МИД Украины Вадима Пристайко о необходимости размещения миротворцев ООН в Донбассе. Как указал Лавров, подобные высказывания прямо противоречат Минским соглашениям. "Минские договоренности безальтернативны, - подчеркнул Лавров. - Мы сегодня на переговорах это подтвердили. Они были утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН и тем самым стали частью международного права".

В этой связи Лавров отметил бездействие партнеров по "нормандской чевтерке" (Россия, Германия, Украина, Франция). Глава МИД РФ также указал Россия не считает нужным проводить пустые саммиты в таком формате. По его словам, Париж и Берлин, по сути дела, ничего не делают для того, чтобы убедить своих украинских партнеров выполнить договоренности "нормандского" саммита, который состоялся в декабре в Париже.

Положение на Донбассе

В конце пресс-конференции Хаависто затронул положение людей, которые живут в Донбассе, указав на сложившуюся там "нехорошую ситуацию". Отвечая на ремарку финского коллеги об ужасающем положении жителей региона, Лавров подчеркнул, что ситуация гуманитарного кризиса возникла из-за решения предыдущего президента Украины Петра Порошенко ввести блокаду неподконтрольной Киеву территории, а нынешние украинские власти ничего не делают, чтобы ее отменить.

О санкциях

Был затронут и вопрос санкций ЕС в отношении РФ. Лавров отметил, что Европейский союз пошел на ухудшение отношений с Россией и ввел против нее санкции после того, как поддержал незаконный антигосударственный переворот на Украине. В то же время он заявил, что Россия выступает за нормализацию отношений между РФ и ЕС.

Глава российского дипведомства особо обратил внимание на то, что "сейчас многие западные исследователи публикуют факты, которые объясняют, как готовился, как реализовывался этот антигосударственный переворот в Киеве в феврале 2014 года". "Эти факты доступны, они абсолютно ясно показывают, как все происходило, - добавил он. - Надеюсь, что в ЕС почитают эти новые свидетельства".

Новый вызов

Охвативший полмира недуг - новый тип коронавируса - не обошел стороной и Финляндию, на сегодняшний день в Хельсинки зафиксировано не менее семи случаев заражения. Как отметил на встрече с Лавровым президент Финляндии Ниинистё, Москва и Хельсинки как соседи могут обмениваться данными по этому вопросу. Предпринимаемые Финляндией меры заметны для обычных граждан - в Хельсинки и в гостиницах, и в государственных учреждениях стоят в достаточном количестве флакончики с антисептиком.

Осмысление на самом высоком уровне

Российские журналисты не упустили возможность задать вопрос главе МИД РФ о российской инициативе по проведению саммита постоянных членов Совета Безопасности ООН. Лавров заявил, что американский президент Дональд Трамп подтвердил поддержку предложения президента России Владимира Путина. Как указал глава МИД РФ, Москва рассчитывает, что дата и место проведения встречи на высшем уровне будут определены в ближайшее время.

О памятных датах

В начале переговоров с Хаависто Лавров напомнил о нескольких памятных датах, отмечаемых в 2020 году. Это 75-летие Победы и столетний юбилей со дня установления дипломатических отношений двух стран. Глава российского дипведомства заявил, что на торжественные мероприятия по случаю Дня победы в Москву приглашен финский президент.

В завершение визита глава российского дипведомства принял участие в церемонии вручения медалей "75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов" жителям блокадного Ленинграда, которые за прошедшие годы переехали в Финляндию. Мероприятие проходило в посольстве России в Хельсинки.