МИД: у РФ и США остается возможность договориться по вопросу ДСНВ

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Москва и Вашингтон могут достигнуть позитивных договоренностей по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в среду на пресс-конференции директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Это та тема, которая обсуждается Соединенными Штатами, и можно рассчитывать на то, что здесь могла бы быть достигнута какая-то позитивная на этот счет договоренность", - отметил он.

"В отношении будущего переговорного процесса и возможного включения Великобритании и Франции мы постоянно обозначаем, что в двустороннем российско-американском формате практически исчерпаны возможности для дальнейшего сокращения стратегических наступательных вооружений. Для продвижения и обсуждения этих тем нам необходимо подключение союзников Соединенных Штатов к этому процессу. Пока такого понимания ни со стороны Соединенных Штатов, ни со стороны Франции и Великобритании мы не видим", - добавил Ермаков.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения.