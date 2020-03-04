Комитет Думы поддержал поправку о порядке вступления в силу изменений в Конституции

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду поддержал предложенный президентом Владимиром Путиным порядок вступления в силу законопроекта о поправке к Конституции. Глава государства внес соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта.

Согласно тексту, дата вступления поправок к Конституции в силу в случае их одобрения на общероссийском голосовании, намеченном на 22 апреля, будет определена указом президента. Перед проведением голосования глава государства обратится в Конституционный суд для правового заключения по документу.

Одновременно фиксируется критерий поддержки поправок населением: изменения в Конституцию РФ будут считаться одобренными, "если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в голосовании". При этом порога явки на всероссийском голосовании не будет.

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом РФ законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства.

Как ожидается, второе чтение документа пройдет 10 марта.