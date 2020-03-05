Вице-спикер Заксобрания Бурятии подал в отставку после резонансного ДТП

УЛАН-УДЭ, 5 марта. /ТАСС/. Вице-спикер Народного Хурала (парламента) Бурятии Баир Жамбалов написал заявление о сложении полномочий после резонансного ДТП с участием его автомобиля, в котором погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщил в четверг на очередной сессии республиканского заксобрания председатель Народного Хурала Владимир Павлов.

"Поступило заявление от [Баира] Жамбалова о сложении полномочий, он сам написал заявление", - сказал Павлов.

Пока Жамбалов продолжает занимать пост зампреда Народного Хурала Бурятии, вопрос о сложении с него полномочий будет рассмотрен депутатами на следующей сессии в апреле. Ранее президиум генсовета "Единой России" исключил Жамбалова из партии и снял его с должности секретаря бурятского отделения партии.

Уголовное дело

Авария произошла вечером 5 января в Прибайкальском районе республики. Около села Батурино водитель Toyota Land Cruiser Prado, местный предприниматель Галуст Пилосян, возвращаясь с подледной рыбалки в Улан-Удэ, на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, переходившую проезжую часть, после чего с места ДТП скрылся. Несовершеннолетняя от полученных травм умерла. Спустя несколько часов мужчина явился в местный отдел полиции, в отношении него было возбуждено уголовное дело.

В момент ДТП, по данным следствия, мужчина управлял автомобилем своего знакомого. Машина фактически принадлежит заместителю председателя Народного Хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Политик написал на своей странице в Facebook после трагедии, что ехал в тот день впереди внедорожника, за рулем другой машины.

Уголовное дело возбуждено в отношении Пилосяна по ч. 4 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединенное с оставлением места происшествия"). По данным следствия, в ходе допроса Пилосян не отрицал факта совершенного им наезда на пешехода, а находившиеся вместе с ним в машине пассажиры дали схожие показания. Исходя из данных освидетельствования, проведенного сразу после задержания, водитель был трезв.

11 января стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание подчиненным сотрудникам взять ход дальнейшего расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства. Сейчас Пилосян находится под подпиской о невыезде, Жамбалов проходит по делу в качестве свидетеля.

54-летний Баир Жамбалов возглавлял региональное отделение партии, депутат республиканского заксобрания с сентября 2018 года. С 2012 по 2018 год он занимал пост заместителя руководителя администрации главы Республики Бурятия и правительства республики по вопросам территориального развития.