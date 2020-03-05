Путин не планирует обсуждать с лидерами фракций вопрос о досрочных выборах в Госдуму

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Вопрос о досрочных выборах в Госдуму не планируется обсуждать на предстоящей в четверг встрече президента РФ Владимира Путина с руководителями фракций в нижней палате парламента.

"В повестке дня такого вопроса нет, тема никогда не звучала и никем не ставилась", - сказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что Путин не намерен поднимать эту тему на предстоящей встрече.

Представитель Кремля при этом добавил, что обсуждение вопроса "будет зависеть от тех, кто будет говорить [из участников встречи]".

Песков уточнил, что встреча с руководителями фракций планируется на поздний вечер. Он не исключил, что перед общей встречей президент пообщается по отдельности с ее участниками. Среди них представитель Кремля перечислил лидера КПРФ Геннадия Зюганова, лидера ЛДПР Владимира Жириновского, руководителя фракции "Справедливая Россия" Сергея Миронова и спикера Госдумы Вячеслава Володина. При этом он заметил, что "основное событие - это встреча с руководителями фракций Государственной думы Федерального собрания". Песков также напомнил, что главной темой станет обсуждение поправок к Конституции, а инициатива такого совещания родилась во время февральской встречи Путина с руководителем фракции единороссов в Госдуме Сергеем Неверовым.