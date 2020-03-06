Клишас пояснил, почему по поправкам в Конституцию нужно голосовать в целом

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Многие поправки в Конституцию РФ носят сквозной характер, их невозможно разбить по главам, поэтому граждане страны должны голосовать не по каждой из них, а за законопроект в целом. Об этом заявил в пятницу сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституции, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в эфире радиостанции "Вести ФМ".

Предложения граждан неразрывно связаны с тем, как органы государственной власти будут реализовывать эти положения Конституции, как будет обеспечена обратная связь с людьми, отметил сенатор. "Поэтому поправки имеют всеобъемлющий характер, они друг с другом действительно связаны. Достичь результатов, которые поставлены перед нами президентом и людьми, которые внесли эти предложения, возможно, если мы будем реализовывать все эти меры в комплексе, поэтому людям будет предложено голосовать за законопроект в целом. Нельзя выдернуть полномочия тех или иных органов. Гражданам надо понять, что только реализация всех этих мер вместе скажется на качестве жизни каждого человека", - пояснил Клишас.

Он отметил, что многие граждане "постоянно ищут подвох", поэтому Центризбирком обязан четко изложить содержание поправок, а парламентариям, членам рабочей группы, законодательным собраниям субъектов, муниципалитетов необходимо объяснить людям их значение.

"Людей не нужно агитировать за то, что они сами предложили записать в текст Конституции. Людям просто нужно показать, что нет никакого лукавства, что написано действительно то, что они хотели увидеть в тексте основного закона. Если граждане увидят это, поймут, что это действительно влияет на качество их жизни, то они придут и проголосуют", - добавил сенатор.

Поправки в Конституцию

Госдума 23 января единогласно приняла в первом чтении внесенный президентом законопроект о поправке к Конституции. Документ предусматривает в том числе расширение полномочий парламента, Конституционного суда РФ, запрет высшим должностным лицам иметь вид на жительство в других странах, ограничение количества президентских сроков, приоритет Основного закона над международными соглашениями и усиление социальных обязательств государства. Также законопроект президента предусматривает проведение общероссийского голосования по закону о поправке к Конституции РФ.

Второе чтение законопроекта пройдет в Госдуме 10 марта, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, ко второму чтению документа поступило 387 поправок, каждую из которых профильный думский комитет изучил с экспертами и юристами, 200 поправок предложены к принятию.

Всероссийское голосование по поправкам пройдет 22 апреля. Путин неоднократно подчеркивал, что изменения в Конституцию РФ вступят в силу только в случае их одобрения гражданами.