Захарова: в деле Скрипалей британские власти нарушают консульскую конвенцию

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Упорный отказ Лондона предоставить консульский доступ к российским гражданам, пострадавшим два года назад в результате инцидента в Солсбери, является явным нарушением международно-правовых обязательств, вытекающих из консульской конвенции. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Все эти два года мы ни разу не прекращали и не отказывались от наших настоятельных требований об организации встречи с российскими гражданами, которые пострадали в ходе этого происшествия, - отметила она. - Направлялись дипломатические ноты, делались заявления, ставился этот вопрос в ходе контактов по дипломатическим каналам - ответ нулевой. Власти Великобритании безосновательно игнорируют соответствующие российские требования и пренебрегают своими международно-правовыми обязательствами, которые вытекают из двусторонней консульской конвенции 1965 года. Мы полагаем, что такой подход британской стороны не соответствует нормам международного права, да и нормам какого-либо права вообще".

Официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что, несмотря на многочисленные обращения и призывы российской стороны к ответственному диалогу, Великобритания по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования того, что произошло в Солсбери.

При этом, продолжила она, британское руководство продолжает использовать дело Скрипалей в качестве инструмента давления на Россию и подогревает антироссийские настроения в британском обществе. "Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании того, что там произошло. Мы подтверждаем готовность к предметному взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов", - указала дипломат.

"Мы убеждены, что только открытый взаимоуважительный диалог профессионалов, основанный на праве и находящийся в юридической, правовой сфере, позволит положить конец британским спекуляциям и установить истину и тем самым снимет все вопросы, фейки, которых за эти два года было огромное количество", - подчеркнула Захарова.

4 марта 2018 года бывшей полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Специалисты из лаборатории в британском Портон-Дауне так и не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.