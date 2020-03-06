Медведев обсудил с руководством Казахстана экономические последствия коронавируса

"Не скрою, что в текущем контексте, конечно, значительное внимание было уделено и тем проблемам, которые возникли в этом году. Проблемы, которые связаны с эпидемией коронавируса, которые рассматриваются как системообразующее событие, были также в повестке дня", - сказал он в пятницу журналистам по итогам переговоров. По его словам, обсуждались не только совместные меры по противодействию этому заболеванию, процедуры, которые объявлены в обеих странах. "Здесь у нас есть обмен, есть налаженное сотрудничество", - отметил Медведев.

"Но и более отдаленные и в чем-то даже гораздо более сложные экономические последствия того, что происходит. Всем известно, что мировая экономика просела. Просела китайская экономика. Как долго это будет продолжаться, мы не знаем, но это так или иначе оказывает влияние на экономику РФ и Республики Казахстан", - отметил он.

Как пояснил зампред Совбеза, РФ и Казахстан близкие по экономическому потенциалу. "Мы торгуем энергоносителями. Состояние дел на этих рынках тоже достаточно сложное, я бы сказал, довольное волатильное. Это тоже было в повестке дня и я предложил обсудить эти вопросы, как на уровне советов безопасности, так и на правительственном уровне, конечно, имея в виду выработку совместных мер, если они потребуются для решения экономических проблем, связанных с этой эпидемией", - указал он.

Медведев также напомнил, что это его первая зарубежная поездка в качестве заместителя председателя Совета безопасности. "У меня прошли две основные встречи с президентом страны и с лидером нации. На той и на другой встрече мы обсуждали, естественно, то, что касается безопасности", - рассказал он, отметив, что обсуждение было продуктивным. "Мы, действительно, друг друга хорошо знаем, хорошо понимаем, - подчеркнул заместитель председателя Совбеза. - Я продолжу контакты с моими коллегами и дальше".