Бывший министр Москвы Тихонов возглавит проектный офис правительства РФ

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Бывший министр Москвы, который был руководителем столичного департамента экономической политики и развития города, Денис Тихонов станет руководителем проектного офиса правительства РФ. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе московского департамента.

"Тихонов станет директором департамента организации проектной деятельности правительства РФ, руководителем проектного офиса правительства РФ", - сказал собеседник агентства.

Тихонов был освобожден от прежней должности по собственному желанию 6 марта. Соответствующий указ мэра Москвы размещен на портале мэра и правительства города. Тихонов руководил департаментом экономической политики и развития Москвы с марта 2019 года.

"Денис Тихонов уходит от нас на повышение, впереди у него новая важная и ответственная задача, я поздравляю его и благодарен за совместную работу. В должности министра правительства Москвы, руководителя департамента экономической политики и развития Москвы он, безусловно, приобрел очень хороший опыт, в том числе использования передовых практик управления проектами", - добавил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.