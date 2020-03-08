Матвиенко призвала не политизировать взаимоотношения России и Белоруссии в энергетике

МИНСК, 8 марта. /ТАСС/. Белоруссия и Россия найдут компромиссные решения в энергетической сфере, эти вопросы не стоит политизировать. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в воскресенье в эфире телеканала " Беларусь-1 ".

"Не надо преувеличивать масштаб этих разногласий, масштабировать их, а главное - политизировать", - отметила спикер.

По словам Матвиенко, отношения России и Белоруссии имеют стратегический характер. "Мы строим Союзное государство. Наше сотрудничество настолько многопланово, если говорить только о торгово-экономическом нашем обороте, это более $35 млрд", - сказала она.

Также, подчеркнула Матвиенко, российско-белорусское сотрудничество "уже проросло корнями и в человеческих связях, и в образовании, и в здравоохранении, в самых-самых разных сферах". "И, конечно, при таком многоплановом сотрудничестве периодически проявляются какие-то проблемы, рабочие вопросы. Но главное, что есть воля у наших лидеров стран решать их, и решать в спокойном, конструктивном, рабочем ключе", - отметила Матвиенко.

"Я думаю, что это относится к вопросам, которые сегодня есть, проблемным, в энергетической сфере. Я уверена, они будут разрешены", - заявила спикер верхней палаты парламента России.

Поставки российской нефти на белорусские НПЗ были остановлены с 1 января, поскольку Москва и Минск не заключили соглашение об условиях поставок на этот год. Из всех российских компаний, поставлявших нефть в Белоруссию, экспорт не прекратил только "Сафмар". 26 февраля "Белнефтехим" сообщил, что с марта нефть на белорусские НПЗ по рыночной цене без премии, помимо компаний группы "Сафмар", начнут поставлять пять новых российских предприятий.