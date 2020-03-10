Комитет Думы одобрил поправку к Конституции о детях как о приоритете госполитики России

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник на заседании поддержал поправку в статью законопроекта об изменениях в Конституции, согласно которой дети - это "приоритет государственной политики", а не "достояние РФ", как было предложено ранее.

Как отметил ранее глава комитета Павел Крашенинников, рабочая группа по подготовке изменений в основной закон обсуждала эту формулировку, фраза о "достоянии Российской Федерации" была признана не самой удачной. В связи с этим, согласно тексту поправки, в основном законе предлагается прописать, что "дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России".

Во вторник Госдума на пленарном заседании должна рассмотреть предложенный президентом России Владимиром Путиным законопроект об изменениях в основном законе страны во втором чтении, только при втором чтении в проекты законов возможно внесение поправок. Формально срок подачи изменений к тексту документа, первое чтение которого состоялось 23 января, истек 2 марта. В общей сложности к документу поступило около 400 поправок.