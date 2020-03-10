Миронов считает, что досрочные выборы в Госдуму надо провести как можно скорее

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" поддержит инициативу о проведении досрочных выборов в Госдуму. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты заявил лидер справороссов Сергей Миронов, комментируя соответствующую поправку, которую готовит единоросс Александр Карелин.

"Наша фракция поддержит это предложение, - заверил Миронов. - Необходимо заканчивать с монополией любой партии, прежде всего, с монополией "Единой России" в Госдуме. Именно поэтому мы считаем необходимым как можно раньше провести выборы".