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Миронов считает, что досрочные выборы в Госдуму надо провести как можно скорее

Лидер "Справедливой России" считает, что "необходимо заканчивать с монополией любой партии"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Фракция "Справедливая Россия" поддержит инициативу о проведении досрочных выборов в Госдуму. Об этом во вторник в ходе пленарного заседания нижней палаты заявил лидер справороссов Сергей Миронов, комментируя соответствующую поправку, которую готовит единоросс Александр Карелин.

"Наша фракция поддержит это предложение, - заверил Миронов. - Необходимо заканчивать с монополией любой партии, прежде всего, с монополией "Единой России" в Госдуме. Именно поэтому мы считаем необходимым как можно раньше провести выборы".

Теги
Миронов, Сергей МихайловичРоссия
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