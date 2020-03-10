Кремль не комментирует начавшийся в Нидерландах суд по делу MH17

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Кремль не комментирует начавшийся в понедельник в Нидерландах судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Наше отношение к работе обвинения и следственной группы хорошо известно: мы не имели возможности участвовать в этой работе, относимся соответствующим образом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока судебный процесс никак не комментируем", - добавил представитель Кремля.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Эксперты сначала пришли к выводам, что Boeing был сбит ЗРК "Бук", а в июне 2019 года заявили, что установили четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе оказались трое россиян - Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии следствия, они причастны к доставке ЗРК "Бук" на место, откуда был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing.

Судебный процесс проходит на фоне серьезных разногласий между Россией и Западом относительно того, можно ли полагаться на заключения международных следователей. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.