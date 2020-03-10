{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование крушения Boeing в Донецкой области

Кремль не комментирует начавшийся в Нидерландах суд по делу MH17

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что "наше отношение к работе обвинения и следственной группы хорошо известно" - Россия не имела возможности участвовать в этой работе

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Кремль не комментирует начавшийся в понедельник в Нидерландах судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году.

На эту тему
Подозреваемые по делу MH17. Кто они и что им грозит

"Наше отношение к работе обвинения и следственной группы хорошо известно: мы не имели возможности участвовать в этой работе, относимся соответствующим образом", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Пока судебный процесс никак не комментируем", - добавил представитель Кремля.

Пассажирский Boeing-777 компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины, в результате чего погибли 298 человек - граждане 10 государств. Для уголовного расследования трагедии была создана Совместная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины. Эксперты сначала пришли к выводам, что Boeing был сбит ЗРК "Бук", а в июне 2019 года заявили, что установили четырех лиц, подозреваемых в причастности к инциденту. В их числе оказались трое россиян - Игорь Гиркин, известный под псевдонимом Стрелков, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко. По версии следствия, они причастны к доставке ЗРК "Бук" на место, откуда был произведен запуск ракеты, сбившей Boeing.

Судебный процесс проходит на фоне серьезных разногласий между Россией и Западом относительно того, можно ли полагаться на заключения международных следователей. Российские официальные лица неоднократно выражали недоверие результатам работы ССГ, указывали на безосновательность аргументов обвинения и нежелание использовать выводы российской стороны в ходе проведения расследования.

Теги
НидерландыРоссияРасследование крушения Boeing в Донецкой областиПесков, Дмитрий Сергеевич
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Терешкова предложила снять ограничения на число президентских сроков
Спикер Госдумы Вячеслав Володин объявил перерыв в заседании Госдумы для обсуждения этого предложения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС