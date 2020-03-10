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Обновлено 

КПРФ не поддержит предложение о снятии ограничений по числу сроков президента

По мнению членов партии, эта инициатива избыточна

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Фракция КПРФ не намерена поддерживать предложение депутата Валентины Терешковой касательно снятия ограничения по числу президентских сроков в РФ, сообщил ТАСС источник в руководстве фракции.

"Мы "за" точно не будем, сейчас позиция будет выработана, но поддерживать мы не будем. Или воздержимся, или [будем голосовать] против, но не будем поддерживать", - заявил собеседник агентства.

Данную информацию подтвердил руководитель пресс-службы КПРФ, пресс-секретарь лидера партии Александр Ющенко. "В нашей программе позиция четко прописана, что президентские сроки - не более двух. <...> На наш взгляд, эта инициатива избыточна, мы будем против", - сказал он ТАСС.

Ранее во вторник, выступая на заседании Госдумы в ходе обсуждения законопроекта о поправке к Конституции, Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства. Госдума объявила полуторачасовой перерыв для консультаций по этому предложению.

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РоссияПредложения по изменениям в Конституции
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