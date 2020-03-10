В ОНФ считают логичным вести отсчет сроков президента с принятия поправок в Конституцию

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов считает логичным вести отсчет президентских сроков с момента принятия поправок в Конституцию.

"Новая Конституция, которая будет вынесена с учетом всех поправок на общероссийское голосование, - это смена эпохи в жизни страны. Сегодня была внесена поправка, позволяющая Госдуме досрочно прекратить свои полномочия. Также было бы логично, что и отсчет сроков президентской власти нужно вести с момента изменений в Конституции", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что "люди не хотят ограничений в отношении возможности Владимира Владимировича управлять страной столько, сколько потребуется". "Это честная и открытая позиция президента - дать возможность людям самим определять свое будущее. Мы поддержим любое решение нашего лидера", - добавил он.

Ранее на пленарном заседании Госдумы прозвучала инициатива провести досрочные выборы нижней палаты парламента, что связывается с изменениями к Конституции. Кроме того, депутат Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

Госдума во вторник рассматривает законопроект о поправке к Конституции во втором чтении. Если оно пройдет успешно, то третье чтение может состояться уже 11 марта, в тот же день документ отправят в Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой его направят на рассмотрение представительных органов субъектов РФ.