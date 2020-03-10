{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Предложения по изменениям в Конституции

В ОНФ считают логичным вести отсчет сроков президента с принятия поправок в Конституцию

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта Михаил Кузнецов при этом отметил, что "люди не хотят ограничений в отношении возможности действующего лидера России управлять страной столько, сколько потребуется"

МОСКВА, 10 марта. /ТАСС/. Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов считает логичным вести отсчет президентских сроков с момента принятия поправок в Конституцию.

"Новая Конституция, которая будет вынесена с учетом всех поправок на общероссийское голосование, - это смена эпохи в жизни страны. Сегодня была внесена поправка, позволяющая Госдуме досрочно прекратить свои полномочия. Также было бы логично, что и отсчет сроков президентской власти нужно вести с момента изменений в Конституции", - сказал Кузнецов.

Он добавил, что "люди не хотят ограничений в отношении возможности Владимира Владимировича управлять страной столько, сколько потребуется". "Это честная и открытая позиция президента - дать возможность людям самим определять свое будущее. Мы поддержим любое решение нашего лидера", - добавил он.

Ранее на пленарном заседании Госдумы прозвучала инициатива провести досрочные выборы нижней палаты парламента, что связывается с изменениями к Конституции. Кроме того, депутат Валентина Терешкова предложила снять ограничения на количество президентских сроков и позволить вновь избираться на эту должность действующему главе государства.

Госдума во вторник рассматривает законопроект о поправке к Конституции во втором чтении. Если оно пройдет успешно, то третье чтение может состояться уже 11 марта, в тот же день документ отправят в Совет Федерации. В случае одобрения верхней палатой его направят на рассмотрение представительных органов субъектов РФ.

Теги
РоссияПредложения по изменениям в Конституции
Реклама на ТАСС
Предложения по изменениям в Конституции
Путин против наделения Совбеза и Госсовета полномочиями президентского характера
Президент отметил, что это "неизбежно приведет к расколу общества и к двоевластию"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС